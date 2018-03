A Zannoner e Prats lo Strega Ragazzi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - La vicenda vera del cane Hachiko che ogni giorno aspetta il suo padrone alla stazione di Tokyo e continua a farlo per tanti anni, anche dopo la sua morte. E il romanzo corale di quattordici ragazze e ragazzi che condividono i loro problemi attorno a un faro. Sono queste le storie premiate alla terza edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, consegnato oggi alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si chiude domani. Allo spagnolo Lluis Prats Martinez che per la prima volta ha raccontato in un libro per bambini 'Hachiko. Il cane che aspettava' (Albe), la storia da cui è stato tratto anche il famoso film 'Hachiko-Il tuo migliore amico' di Lasse Hallstrom con Richard Gere, è stato assegnato il premio per la categoria + 6 anni, con 19 voti su 32 espressi e a Paola Zannoner il premio per la categoria +11 anni con 'L'ultimo faro' (DeA) che ha avuto 99 voti su 357 espressi. "Ha funzionato la letteratura come tema di identificazione nelle storie, ma anche questo venire fuori dalle pagine, esplorare la realtà. E' piaciuto anche il progetto, il fatto di mettere insieme tante voci diverse in un romanzo corale. Tante storie condivise" ha detto all'ANSA la Zannoner che ha dedicato il premio a sua madre che la ha "spinta a scrivere". E il progetto della scrittrice non finisce qui. "Quando ho scritto il romanzo e appena lo ho finito ho pensato a un progetto di germinazione, di contaminazione, tipico della letteratura. Lavorare con i ragazzi, far raccontare a loro le storie e la casa editrice mi ha sostenuto in questo. Abbiamo lavorato con due periferie milanesi e i ragazzi si sono un po' accapigliati per partecipare. Hanno scritto le storie e la casa editrice ha pubblicato il libro, con i racconti scritti ed editati da me, che si intitola 'Messaggi in bottiglia' e verrà presentato al Salone del Libro di Torino. E' un progetto di collaborazione tra le scuole e le biblioteche perchè, attenzione, sono le biblioteche i nostri fari" ha spiegato l'autrice. Zannoner e Prats Martinez saranno infatti ospiti del Salone del Libro di Torino il 10 maggio. E oggi alla cerimonia di premiazione era presente tra gli altri il direttore della manifestazione, Nicola Lagioia. "La sfida era raccontare questa storia di fedeltà e amicizia ai bambini" ha spiegato lo scrittore spagnolo Lluis Prats Martinez insieme al quale è stato premiato anche il traduttore del libro, Alberto Cristofori. "E' un libro molto semplice, adatto per i bambini, ma nella sua semplicità dice cose molto profonde e forti e per questo colpisce e piace" ha aggiunto l'autore che ha dedicato il premio alla sua "famiglia, a mia moglie, mio figlio e ai miei fratelli che mi hanno sostenuto in questi lunghi anni". La giuria è composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti da 83 scuole primarie e secondarie in tutta Italia e all'estero, ripartite tra le due fasce d'età. Gli autori dei due libri vincitori hanno ricevuto un assegno di 5.000 Euro. Premiato da BolognaFiere, con un assegno di pari entità, anche il traduttore di 'Hachiko - Il cane che aspettava'. BPER Banca ha assegnato anche una targa e un premio di mille euro a una delle scuole che compongono la giuria della categoria +6, per cui è stato premiato l'Istituto Comprensivo Zanella, Scuola Primaria Monte Grappa di Bolzano Vicentino, e a un componente della giuria categoria +11 per la recensione a uno dei libri finalisti per cui è stata premiata con 500 euro l'alunna Giulia Mereu del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari. All'edizione 2018 del premio hanno partecipato 80 libri proposti dai rispettivi editori. Le due cinquine finaliste sono state selezionate a ottobre scorso dal Comitato scientifico del Premio, presieduto da Giovanni Solimine (Fondazione Bellonci).