Cuevas, astri metafore del mondo emotivo

Gli astri sono "meravigliose metafore del livello emotivo". Michelle Cuevas, la scrittrice americana, Premio Andersen 2016, è partita da qui per raccontarci 'Il fantastico viaggio di Stella' (DeA), appassionata di astronomia, che a 11 anni diventa amica di un buffo esserino nero con due occhi profondi come galassie. E anche con l'eccezionale potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Un'amicizia ai confini dell'universo con un buco nero, che lei chiama Larry, e che le farà attraversare e superare il lutto della perdita del padre. Un percorso verso la conoscenza di se stessi e la scoperta della scienza.

"E' molto importante che le ragazze possano vedere nelle storie personaggi interessati alla scienza e che possano ipotizzare la scienza come una possibile carriera. Storicamente le donne non sono state incoraggiate verso lo studio della fisica o della matematica. L'ambiente scientifico è ancora ampiamente dominato da uomini, invece è molto importante che se una ragazza ha una particolare inclinazione verso questi ambiti la possa sviluppare" dice all'ANSA la Cuevas, 36 anni, originaria del Massachusetts, oggi alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

Grazie a Larry che fa sparire le cose, Stella può anche far scomparire i ricordi di suo padre e smettere di soffrire. Ma il buco nero diventa sempre più grande e dovrà attraversarlo verso l'ignoto, a bordo di una vasca da bagno trasformata in navicella spaziale.

"C'e' una combinazione di lutto e tristezza in questa storia che è molto vera e ci riporta alla vita reale. Il buco nero è una manifestazione del processo di lutto ed è normale, ci sono passata anch'io, che quando si prova un senso di perdita ci si chiuda in se stessi" dice. "All'inizio abbiamo una fase di rimozione in cui vediamo la protagonista lanciare i propri problemi nel buco nero. Poi subentra la rabbia, ma ad un certo punto bisogna affrontare i propri problemi e a Stella non resta che entrare nel buco nero" spiega la Cuevas che è autrice di numerosi libri per ragazzi, tra cui il caso editoriale 'Le avventure di Jacques Papier', e in Italia ha venduto 35 mila copie per i suoi due libri usciti nel nostro Paese. Quest'ultimo libro, Premio Andersen per la categoria 9-12 anni, era nato dal desiderio di scrivere su quella sensazione, molto comune, "di non sentirsi considerati e di avere necessità di trovare delle connessioni con le altre persone". Invece il libro su Stella è un viaggio di esplorazione molto diverso, più interiore dove la nostra protagonista attraversa tutto l'arco della rielaborazione del lutto.

E ora la Cuevas sta lavorando a diversi progetti: "sto scrivendo un libro illustrato, in uscita tra un mese negli Stati Uniti, che parla di una tartaruga che deve mettere a nuovo il proprio guscio, quindi la propria casa. Poi a un romanzo un po' segreto che è una storia d'amore, pensata per i giovani, e infine vorrei lavorare a una serie" racconta e sottolinea che i suoi libri "sono adatti a qualsiasi età". Grande come il cuore, il buco nero fa compiere a Stella un percorso verso l'accettazione che è nello stesso tempo liberazione. "Quando si vive un lutto ci si chiude al mondo e si crede di essere soli. Una parte del viaggio che compie Stella la porta invece a scoprire che anche sua madre e suo fratello stanno provando le sue stesse emozioni e quindi si apre una possibilità di connessione tra tutti questi personaggi" dice l'autrice.