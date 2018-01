Da bambine ribelli 2 ai Piccoli Stilton, il 2018 per i ragazzi

(ANSA) - ROMA, 9 GEN -Ci saranno l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, Beyoncé e Sophia Loren tra le 100 donne famose dell'attesissimo secondo volume di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' di Elena Favilli e Francesca Cavallo, che uscirà in Italia il 27 febbraio per Mondadori, con traduzione a cura di Loredana Baldinucci e la copertina con sfondo verde. Il volume arriva a un anno esatto dall'uscita nel nostro Paese del primo libro, caso editoriale che è stato, con 470 mila copie, il più venduto del 2017 in Italia, accrescendo cosìla sua serie di record. Il secondo libro, che aspettano grandi e piccini, scavalca come il precedente le categorie, ed è al top dei titoli per ragazzi, ma non solo, in arrivo nel 2018. Tra questi spiccano anche 'I Piccoli Libri' di Geronimo Stilton con cui Piemme mira ad educare i giovani lettori, dai 6 anni, a valori etici e morali universali, il ritorno dell'americana Michelle Cuevas, vincitrice del Premio Andersen 2016, con il nuovo 'Il fantastico viaggio di Stella' (DeA) e la raccolta 'A teatro con Gianni Rodari' (Einaudi Ragazzi), con illustrazioni di Giulia Orecchia. Uscito in Usa a novembre 2017 tramite la piattaforma di crowfunding Kickstarter, utilizzata anche per il primo super bestseller, pubblicato in 39 paesi, 'Goodnight stories for Rebel Girls 2' ha visto le due autrici superare il loro stesso record di libro più finanziato nella storia del crowfunding. Tra i nomi che sono stati inseriti, anche nell'edizione italiana del secondo volume: Bebe Vio, Audrey Hepburn, Peggy Guggenheim, Simone Veil, Vivian Maier, Mary Shelley, Nefertiti, la biologa Rachel Carson e Aisholpan Nurgaiv, una ragazzina della minoranza kazaka della Mongolia che riuscì a domare un'aquila e vincere la competizione di campo prettamente maschile. La struttura è la stessa del libro precedente: mini biografia in forma di favola e illustrazione con citazione della donna di cui si parla. 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli 2' vede però, nelle cento biografie, una maggioranza di donne contemporanee e una particolare attenzione a donne di paesi remoti, con 70 illustratrici da tutto il mondo. Il 16 gennaio s'inaugura con 'Il Piccolo Libro della Pace' di Geronimo Stilton il nuovo progetto, più che collana, di Piemme Edizioni. La diversità culturale, il rispetto e l'accettazione reciproca sono al centro del volume che vuole soprattutto spiegare ai più piccoli come risolvere i conflitti comunicando. Il direttore de l'Eco del Roditore racconta come il mondo sia grande e abitato da tanti popoli diversi e come sia importante evitare i conflitti. "Il mio cuore desidera la felicità e un mondo pieno di bontà, mi piace la pace, la pace mi piace!" canta Stilton. Ci portano invece nel mondo dell'astronomia le avventure della ragazzina undicenne protagonista de 'Il fantastico viaggio di Stella' della Cuevas. Orfana di padre, Stella diventa amica di uno strano esserino nero che ha il potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Lo chiama Larry, lo porta a casa e capisce che si tratta di un buco nero che può far scomparire anche i ricordi. Proposti come giochi ai bambini, prima di diventare scene di uno spettacolo, sono diventati ora un libro i testi teatrali raccolti in 'A teatro con Gianni Rodari" accompagnato dalle bellissime tavole di Giulia Orecchia. E' un viaggio nell' invenzione e nel divertimento che parte dai bambini e a loro ritorna. Da segnalare anche le 'Poesie nelle tasche dei jeans' (Bompiani) che Chiara Carminati, Premio Strega Ragazzi 2015, ha dedicato e pensato per gli adolescenti, con le illustrazioni di Pia Valentinis. E' un libro speciale che racconta in versi timori e tremori, desideri e delusioni, rabbia e svagatezza rivolgendosi a un pubblico preciso ma senza escludere i lettori adulti. (ANSA).