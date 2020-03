Da Allen a Midway, il meglio in home video

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La novità del giorno è la scomparsa dagli scaffali - virtuali - del film Disney più atteso del momento. Complice la difficile situazione globale causata dalla pandemia e il lancio della piattaforma Disney+, scompare dalla lista delle uscite in blu ray e dvd di FROZEN II di Chris Buck e Jennifer Lee con il seguito delle avventure di Elsa Arendelle e sua sorella Anna. Chi lo voglia vedere dovrà passare per l'abbonamento alla piattaforma digitale. Alcuni titoli verosimilmente disponibili in alternativa:

- UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Cherry Jones, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Natasha Romanova, Jacob Berger. Sono giovani, innamorati, pensosi (lui), affamati di vita (lei): Gatsby e Ashleigh arrivano a New York per un fine settimana che dovrebbe essere luna di miele, benché la ragazza abbia in agenda un'intervista con un regista di successo che si rivelerà fragile e in crisi. Tutto scivolerà tra le loro dita come sabbia, finché il pomeriggio piovoso spingerà Gatsby a rivedere ogni parte della sua storia (la famiglia) e del futuro (il suo amore adolescenziale). Woody Allen è nella forma migliore e non c'è polemica sulla sua storia personale che possa offuscare la bellezza del suo cinema e la sensibilità con cui dà voce, tramite un giovane, anche a se stesso.

- SONO SOLO FANTASMI di e con Christian De Sica e con Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone, Gianni Parisi. Tre fratelli sgangherati e rissosi, il mago fallito Thomas, il timoroso Carlo e lo svagato Ugo, si incontrano per l'apertura del testamento paterno. Oppressi dai debiti anziché felici ereditieri, i tre si inventano "acchiappa fantasmi" per dar sfogo alle credenze dei napoletani. Ma dall'oscurità i fantasmi appaiono davvero: benefici come il loro padre e malefici come la Strega che vuole la caduta della città. Sarà una battaglia tragicomica senza quartiere.

- CENA CON DELITTO di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome, Christopher Plummer. Le indagini di Poirot, in perfetto stile Agatha Christie, si spostano in America dove l'ineffabile investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso l'ottuagenario romanziere Harlan. Tutti i presenti in casa sua, convocati per una grande cena familiare sono sospetti e potenziali assassini. L'infermiera del morto scoperchia vizi privati e pubblici interessi di tutti e provoca un irresistibile show down.

- MIDWAY di Roland Emmerich con Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore, Alexander Ludwig, Nick Jonas, Darren Criss, Aaron Eckhart, Jake Manley, James Carpinello, Jake Weber, Tadanobu Asano, Matthew MacCaull. La vera storia della battaglia navale più cruenta e vittoriosa della seconda guerra mondiale nel Pacifico. La prospettiva è quella dell'ammiraglio Nimitz, dei suoi comandanti, piloti, marinai. Un kolossal d'altri tempi, dal piglio scopertamente retorico , accuratissimo nei dettagli storici e di puro divertimento tecnico.

- LIGHT OF MY LIFE di e con Casey Affleck con Anna Pniowsky, Tom Bower, Elisabeth Moss, Hrothgar Mathews, Timothy Webber, Michael Ching, Thelonius Serrell-Freed, Jesse James Pierce, Dee Jay Jackson. Un film di preoccupante attualità in cui una misteriosa malattia mette in ginocchio l'umanità e un padre si batte disperatamente la figlia undicenne. Per trovare una via di fuga, i due si rifugiano nelle foreste del Midwest. Braccati da bande selvagge che cercano soprattutto le donne (sterminate dalla malattia) per impadronirsi delle superstiti. Ma la battaglia è solo all'inizio.