Coronavirus: cinema, i peggiori incassi di sempre -79%

E' il peggior incasso di sempre per il cinema italiano: solo 439.515 mila euro nel weekend appena trascorso, con un -79% rispetto al precedente già disastroso (-65%), a sua volta già drammatico sul precedente (-44%). Ed è anche l'ultimo fino a nuovo ordine visto che dall'8 marzo ossia da ieri i cinema sono chiusi per le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Dal Cinetel si confermano oltre ai dati incassi anche il record negativo storico. Al primo posto è 'Volevo Nascondermi', il film di Giorgio Diritti sul pittore Ligabue per il quale Elio Germano ha vinto l'Orso d'argento a Berlino: 90.532 mila euro nel weekend, con oltre 14mila presenze in 204 sale.