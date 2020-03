Molestie: Timothy Hutton accusato di violenze su minorenne

Anche Timothy Hutton finisce nella rete delle accuse per violenze sessuali. Secondo Sera Johnston, un'ex modella ed ex attrice canadese, oggi 50enne, l'attore premio Oscar per 'Gente Comune' avrebbe abusato di lei negli anni '80 quando aveva solo 14 anni.

La donna ha detto che l'episodio si verificò a Vancouver mentre Hutton girava 'Iceman' (L'uomo dei ghiacci). I due si sono incontrati nella città canadese mentre lei era lì con delle amiche. Hutton, anche lui con amici, avrebbe invitato le ragazze nel suo hotel e offerto loro dei drink. La Johnson ha spiegato che ad un certo punto l'attore l'ha portata nella sua stanza e l'ha violentata mentre uno degli amici stava a guardare. La donna ha anche detto che all'epoca decise di non sporgere denuncia per paura di avere un'aspirante carriera da attrice rovinata.

Hutton ha negato completamente le accuse e nel frattempo ha ingaggiato una squadra di avvocati per difendersi. (ANSA).