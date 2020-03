Bruno Bozzetto 82 anni, le opere nel mondo in tv e streaming

Buon compleanno Bruno Bozzetto: il celebre disegnatore, animatore e regista festeggia 82 anni. E proprio il 3 marzo si annuncia un accordo tra la società di distribuzione Minerva Pictures e la Bruno Bozzetto Distribution per la distribuzione tv, home video e digitale in Italia e Nord America delle opere. Bruno Bozzetto ha trasformato in disegno più di 60 anni di storia d'Italia, è stato autore di alcuni lungometraggi animati e numerosi cortometraggi, molti dei quali vedono come protagonista il suo "Signor Rossi", simbolo del cittadino italiano medio alle prese con il malcostume della società. Tra i lavori più noti che fanno parte dell'accordo c'è Allegro non troppo (1976), film musicale d'animazione in cui l'arte di Bozzetto incontra le opere classiche di Stravinskij, Debussy, Vivaldi e altri celebri compositori, sulla scia del film Walt Disney Fantasia.

In arrivo in alta definizione anche West and Soda (1965), uno dei primi lungometraggi animati italiani nonché anticipazione in chiave umoristica del genere Spaghetti Western, e Vip, mio fratello superuomo (1968), parodia del mondo dei supereroi, con la voce di MiniVip affidata a Oreste Lionello, che denuncia i rischi in cui s'imbatte una società che rincorre il consumismo.

Tra i cortometraggi in distribuzione di nuova e di vecchia data ci saranno Mister Tao, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino nel 1990, Cavallette, nominato al Premio Oscar l'anno seguente, e molte altre opere dell'artista milanese rese celebri nelle trasmissioni televisive e di divulgazione scientifica culturale. Tutte le sue "idee con intorno una linea", come lui definisce, sono talmente riconosciute ed apprezzate nel mondo dell'animazione che il Walt Disney Family Museum di San Francisco gli ha dedicato nel 2013 una mostra retrospettiva dal titolo "Animation, Maestro!".

Le opere di Bozzetto saranno disponibili dal 3 Marzo su Amazon Prime Video, Chili e The film club, e a seguire su Google Play, VVVVID, Apple Tv e Rakuten Tv e - questa estate - anche in dvd e blu-ray.