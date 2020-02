Ornella Muti reginetta Ballo dell'opera a Vienna

Sarà Ornella Muti la reginetta del Ballo dell'Opera, in programma il 20 febbraio a Vienna. Nei giorni scorsi l'ex sciatrice americana Lindsey Vonn aveva infatti declinato l'invito dell'eccentrico imprenditore austriaco Richard Lugner. In passato Lugner è stato accompagnato all'evento mondano più importante dell'anno a Vienna da Elisabetta Canalis, Kim Kardshian, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Cardinale. Nel 2011 aveva suscitato clamore la sua ospite Karima el-Mahroug, in arte Ruby Rubacuori. "Si tratta di un ospite straordinario", ha commentato Lugner sulla stampa austriaca l'annunciata presenza dell'attrice italiana.