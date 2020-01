Ciak per Robert Pattinson, è 'The Batman'

Sarà un pipistrello più aristocratico e diafano nell'aspetto di quelli visti sul grande schermo fino ad oggi, ma una cosa è certa: al buio è abituato da tempo. Sono iniziate le riprese di "The Batman" della Warner Bros. Pictures, diretto da Matt Reeves (i film "Il pianeta delle scimmie"), e Robert Pattinson (l'imminente "Tenet, "The Lighthouse", "Good Time") interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, la brava e sofisticata Zoë Kravitz ("Animali fantastici: i crimini di Grindelwald", "Mad Max: Fury Road") nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano ("Love & Mercy", "12 anni schiavo") nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di "Hunger Games") nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di "Transformers") è di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard ( "Black Mass - L'ultimo gangster") nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson ("Farewell Amor") è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film "Il pianeta delle scimmie", "Black Panther") nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell ("Animali fantastici e dove trovarli") in quello di Oswald Cobblepot.

Il film è prodotto da Reeves e Dylan Clark mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi. Il team creativo di Reeves che lavora dietro le quinte, include il direttore della fotografia nominato all'Oscar Greig Fraser ("Lion - la strada verso casa", l'imminente "Dune"); il suo scenografo de "Il pianeta delle scimmie", James Chinlund; i montatori William Hoy (i film "Il pianeta delle scimmie") e Tyler Nelson ("Rememory"); il supervisore ai VFX premio Oscar, Dan Lemmon ("Il libro della giungla"); il supervisore SFX nominato all'Oscar, Dominic Tuohy, ("1917", "Star Wars: L'ascesa di Skywalker"); il sound mixer nominato all'Oscar, Stuart Wilson ("1917", il franchise di "Star Wars"); la costumista premio Oscar, Jacqueline Durran ("1917", "Piccole donne", "Anna Karenina") ed i costumisti Glyn Dillon (la saga di "Star Wars") e David Crossman ("1917", la serie "Star Wars"); la hair designer Zoe Tahir (l'imminente "No Time to Die", "Spectre"); e la truccatrice nominata all'Oscar, Naomi Donne ("1917").

Batman è una creazione di Bob Kane con Bill Finger. Basato su personaggi della DC, "The Batman" uscirà nelle sale nel 2021 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.