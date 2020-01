Box office Usa, Bad Boys for Life mantiene la vetta

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La coppia di investigatori interpretata da Will Smith e Martin Lawrence continua a fare incassi al box office Usa, mantenendo la vetta anche nella seconda settimana di uscita. Bad Boys for Life, terzo capitolo della serie di Bad Boys, fa suoi altri 34 milioni di dollari nel weekend per un totale 120 milioni nel mercato nordamericano.

Tiene al secondo posto 1917, film sulla Grande Guerra diretto da Sam Mendes, che porta a casa altri 13 milioni, superando quota 100 milioni in 5 settimane.

Solo terzo Dolittle, con Robert Downey Jr nei panni del super medico veterinario che sa parlare con tutti gli animali, che, costato 200 milioni di dollari, non è andato oltre i 44 nel mercato casalingo in due settimane (solo 12 milioni nell'ultimo weekend).

Quarto The Gentlemen di Guy Ritchie con 11 milioni nel primo weekend d'uscita. (ANSA).