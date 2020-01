2020 super animato, da Soul ai Minions

Il 2020 si presenta come l'anno dei ritorni per quanto riguarda l'animazione: con ben due film Pixar, Soul e Onward, e le nuove avventure di paladini dei bambini molto amati anche dai grandi, come i Minions, Spongebob, i Croods, i Trolls e Scooby-Doo. Dopo il trionfo di Frozen II, la Disney punta invece su una nuova principessa (o meglio guerriera), con Raya e the last dragon.

C'è da scegliere anche per chi ama gli anime, fra gli altri, con la caccia al tesoro di Lupin III - The first di Takashi Yamazaki (27 febbraio) il gattone spaziale blu di Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna di Shinnosuke Yakuwa, i profondi viaggi emotivi di Her blue Sky di Tatsuyuki Nagai e Hello World di Tomohiko Ito. Non manca l'animazione italiana in Cgi con Trash di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, fiaba on the road in cui si dà vita e voce a oggetti considerati ormai inutili, che aspirano a una seconda vita. Si è scelta una formula ibrida live action/animazione per la rilettura di un classico come Il richiamo della foresta di Jack London. Chris Sanders dirige l'adventure movie (in uscita il 20 febbraio) nel quale il San Bernardo/Scotch Collie protagonista, Buck è creato interamente in Cgi mentre Harrison Ford interpreta il cercatore d'oro John Thornton. Di cani animati sul grande schermo ne arriveranno tanti altri: da Tappo - Cucciolo in un mare di guai di Kevin Johnson (23 gennaio) su un cagnolino abituato a una vita agiata che dopo la morte dell'anziana padrona deve imparare a cavarsela da solo, a Arctic - Un'avventura glaciale di Aaron Woodley (6 febbraio) su una volpe artica che sogna di diventare un corriere top Dog, come gli husky. Torna una star come l'alano Scooby doo in Scooby! di Tony Cervone (maggio), storia 'delle origini', sulla grande amicizia fra i piccoli Scooby e Shaggy e come più avanti si forma il gruppo con gli altri compagni d'avventura umani. La Pixar quest'anno raddoppia con Onward di Dan Scanlon (5 marzo) su due fratelli elfi adolescenti che decidono di scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia e Soul (16 settembre), diretto da Pete Docter, che dopo l'addio di John Lasseter, è diventato direttore creativo della factory d'animazione. Protagonista della storia è Joe, un insegnante di musica di scuola media e pianista jazz che si trova per uno scherzo del destino in un percorso di riassegnazione di anima/personalità. Torna in campo anche la casa madre Disney, con Raya and the Last Dragon di Paul Briggs e Dean Wellins (dovrebbe arrivare a fine novembre), su una giovane guerriera che va in cerca dell'ultimo drago. A cinque anni dalla loro storia di fondazione, tornano le buffe creature gialle golose di banane, in Minions 2 di Kyle Balda d Brad Abelson (27 agosto), in un'avventura che racconta anche l'ascesa del loro 'Cattivissimo' capo Gru. Dal mondo dei videogiochi, in un'adventure comedy a tecnica mista Live action/cgi diretta da Jeff Fowler, arriva Sonic (13 febbraio), sul riccio blu superveloce che approda nel nostro mondo, dove con l'aiuto dello sceriffo Tom Wachowski (James Marsden) deve affrontare il malefico Dr. Eggman (Jim Carrey). In Trolls World tour di Walt Dohrn e David P. Smith (2 aprile) le coloratissime e molto musicali creature dei boschi partono per conoscere le loro tribù intorno al mondo. Il dolce coniglietto creato da Beatrix Potter, si ripresenta nella sua versione cinematografica meno politicamente corretta in Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga di Will Gluck (9 aprile) con il roditore che deve affrontare i pericoli della città . In Spongebob - Amici in fuga di Tim Hill (22 maggio), l'imprevedibile spugna marina si imbarca nell'impresa di andare a recuperare l'amica lumaca di mare Gary nella città perduta di Atlantic City. Infine, fra gli altri, a Natale si torna indietro nel tempo fino alla preistoria per The Croods 2 di Joel Crawford, dove la famiglia di cavernicoli si trova a confronto con nuovi 'vicini', i Bettermans. (ANSA).