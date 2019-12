E' morto Syd Mead, 'visual designer' di Blade Runner

E' morto a 86 anni Syd Mead, il 'visual designer' che ha creato i look di film come Blade Runner, Aliens e Tron. Mead si è spento il 30 dicembre nella sua casa di Pasadena dopo una battaglia di tre anni contro un linfoma, ha annunciato la famiglia all'Hollywood Reporter.

Nato nel 1933 a St. Paul, in Minnesota, si formò alla Art Center School di Los Angeles e iniziò a lavorare come progettista per industrie automobilistiche come Ford, ma anche per società come Sony, Honda e Philips Electronics. Il suo lavoro attirò l'attenzione di Hollywood e così Mead debuttò sul set nel 1979 con Star Trek - The Motion Picture cui seguirono poi Blade Runner (1982, film che gli valse per la prima volta il titolo di 'futurista visuale'), Tron (1982), Aliens (1986), Timecop (1984), Mission to Mars (2000), Mission Impossible: 3 (2006), Elysium (2015) Tomorrowland - Il mondo di domani (2015), Blade Runner 2049 (2017).