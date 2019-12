Lazzaro Felice è terzo film dell'anno per Guardian

Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, già premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2018, è secondo The Guardian al terzo posto tra i 50 film più belli del 2019 dopo "The Irishman" di Martin Scorsese e "Marriage Story" di Noah Baumbach. Intanto a New York chiude al MoMa la mostra The Wonders, Alice and Alba Rohrwacher.

"Per noi è un onore e un insegnamento lavorare con Alice - commenta da Londra il produttore Carlo Cresto-Dina, la cui casa di produzione 'tempesta' ha prodotto tutti i film della Rohrwacher -, una delle voci più autentiche e sorprendenti del cinema internazionale. Fa parte ormai di un gruppo di autrici e autori che stanno disegnando il cinema mondiale di questi anni.

Il fatto che molti di questi nomi oggi siano italiani, che siano seguiti all'estero forse ancora più che da noi, dovrebbe farci orgogliosi".

Uscito in Gran Bretagna con il titolo "Happy as Lazzaro", il terzo film di Alice Rohrwacher continua a raccogliere importanti consensi, sempre il The Guardian infatti l'ha inserito tra i 100 migliori film del 21/o secolo mentre è la rivista specializzata Indiewire a eleggerlo come uno dei 100 titoli più importanti del decennio. (ANSA).