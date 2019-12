Scorsese, The Irishman forse è mio ultimo film

"The Irishman", una rivoluzione nel mondo di fare e vedere cinema, potrebbe anche essere l'ultimo film di Martin Scorsese. Lo ha confidato al Guardian il regista americano, reduce dall'aver raccontato per Netflix la saga della scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa: "So che sono alla fine di una lunga, lunga corsa...Non so quanti film potro' ancora girare. Forse questo sara' l'ultimo", ha detto Scorsese al quotidiano britannico che ha incoronato "The Irishman" la miglior opera di cinema del 2019. Non e' solo una questione di anni, anche se gli anni contano: "Siamo tutti alla fine delle nostre vite", ha detto il 77enne Scorsese, riferendosi anche alle sue star, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino, e osservando che alla sua eta' "il tempo ha il massimo del suo valore". Il vero problema, e qui Scorsese e' tornato su una polemica lanciata in ottobre, e' che "le sale cinematografiche sono ostaggio dei film dei supereroi" e "non c'e' spazio per nessun altro tipo di film". Martin ha aggiunto che "se questo avrebbe dovuto essere il suo ultimo film, l'idea era almeno di girarlo e poi farlo vedere per un giorno al National Film Theatre di Londra, un'altro giorno alla Cinematheque a Parigi. Non sto scherzando". Poi pero' e' arrivato Netflix. "Quando ho accettato di andare con Netflix, ho capito quel che avrebbe comportato. Ma a quel punto dovevamo fare il film e ci servivano i finanziamenti". In cambio della distribuzione limitata nelle sale, Scorsese ha avuto dal servizio in streaming carta bianca creativa: "abbiamo abbracciato questo nuovo mondo di vedere film" e "siamo stati in grado di sperimentare di piu' in fatto di stile narrativo, stile visivo, lunghezza", ha spiegato il regista al Guardian, parlando di "una rivoluzione" perche' non c'e' piu' un unico luogo dove il suo film sara' visto dagli spettatori. "Sono cresciuto in un'epoca dove c'era un unico luogo per vedere un film. Poi sono arrivati i piccoli schermi televisivi, ed e' stato li' che ho visto classici come i primi David Lean, Il Terzo Uomo o Citizen Kane": un po' come oggi con i servizi in streaming. Quanto a The Irishman", in pole position tra i candidati agli Oscar dopo aver conquistato cinque candidature per i Golden Globes, Scorsese ha detto di aver seguito i suoi istinti "in termine di stile e di lunghezza" e questo ancor prima che arrivassero gli effetti speciali della CGI che hanno ringiovanito i protagonisti. "Sono l'evoluzione del make up": anche quello "straordinariamente sperimentale".