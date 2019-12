I 500 top di Variety, primo Robert Iger (Disney)

Robert Iger, il ceo della Walt Disney, il leader dell'operazione che ha integrato la Fox nella major di Topolino e lanciato la piattaforma Disney+, è l'uomo più potente dell'industria dello spettacolo da 2.2 trilioni di dollari. E' al top della classifica Variety500 che, alla terza edizione, ha selezionato le persone più influenti. Al secondo posto una donna, Shari Redstone, presidente di Viacom Cbs, la seconda generazione dei Redston alla guida dell'impero mediatico. Al terzo Tyler Perry, fondatore dell'omonima società che nel 2019 ha realizzato nell'ex base dell'esercito ad Atlanta un gigantesco studio di produzione. Tra gli italiani nella Variety500 Andrea Scrosati, ex capo di Sky Italia, è in classifica per il terzo anno consecutivo: è COO (chief operating officer) di Fremantle dalla fine del 2018. Da quando è in Fremantle, scrive Variety, sta stringendo collaborazioni come quella firmata a giugno con il produttore di "Catch 22" e "True Detective", Richard Brown. La seconda serie ambientata in Vaticano di Sorrentino, "The New Pope", prodotta da The Apartment Pictures e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle), andrà in onda in Italia su Sky Atlantic il 10 gennaio e negli USA su HBO il 13 gennaio. In classifica Marco Bassetti, Riccardo Tozzi, Raffaella Leone, Alberto Barbera, Paolo Del Brocco, Guglielmo Marchetti (new entry con Notorius), Carlo Chatrian, Pier Silvio Berlusconi, Paolo Vasile (ceo Mediaset Spagna).