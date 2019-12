Box office Usa, Jumanji supera Frozen

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Ottima partenza per Jumanji: The Next Level, terzo capitolo della saga, che ruba il primato del box office Usa a Frozen 2 e rastrella 60 milioni di dollari al debutto nel mercato nordamericano e oltre 110 milioni a livello globale. Perde lo scettro dopo quattro settimane Frozen 2, che resta comunque secondo e fa suoi altri 5 milioni, sfondando il tetto del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo.

Terzo Knives Out - Cena con Delitto, che si avvicina alla non trascurabile cifra di 80 milioni di incassi negli Usa, in 19 giorni. Non sfonda invece Richard Jewell di Clint Eastwood, quarto con soli 5 milioni in tasca. (ANSA).