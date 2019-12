Sag Award, 4 nomination per Tarantino

'The Irishman' di Martin Scorsese e 'C'era una volta a... Hollywood' di Quentin Tarantino dominano le nomination per i Sag Award, i premi istituti dal sindacato degli attori che sono i precursori per cercare di individuare chi vincerà gli Oscar.

'Bombshell' di Jay Roach si rivela la sorpresa con quattro nomination, lo stesso numero conquistato da 'Storia di un matrimonio' e C'era una volta a... Hollywood. Fra le serie televisive è invece 'La fantastica signora Maisel' a conquistare il maggior numero di nomination. I premi saranno consegnati domenica 19 gennaio e durante la cerimonia Robert De Niro riceverà il Life Achievement Award per il suo lavoro sul grande e piccolo schermo e per il suo impegno umanitario.