Claudia Gerini madrina di Filming Italy - Los Angeles

Claudia Gerini sarà la madrina della quinta edizione di Filming Italy - Los Angeles, che si terrà dal 20 al 22 gennaio 2020 tra l'Istituto Italiano di Cultura Los Angeles e l'Harmony Gold Theater, alla presenza di personalità dell'industria cinematografica italiana e hollywoodiana. Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles promuove l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana.

Il Festival, con la direzione artistica di Tiziana Rocca, è presentato sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles.

"Siamo molto felici di annunciare la quinta edizione del Filming Italy - Los Angeles, ancora una volta all'insegna del grande cinema e dei talenti nostrani conosciuti e stimati in tutto il mondo e quest'anno dedicata alle Donne del cinema italiano del passato e del presente. Madrina d'eccezione: Claudia Gerini", sottolinea Tiziana Rocca, Direttore artistico. "Nuova è la collaborazione con Women in Film, grazie alla quale verranno supportati il talento e i diritti delle donne che lavorano nel mondo del cinema, anche con l'aiuto di associazioni americane che operano nel settore." "L'Istituto presenta ogni anno una programmazione ricca di eventi cinematografici, anche in partenariato con istituzioni e festival italiani e locali, con l'obiettivo di promuovere la produzione italiana di qualità nei suoi aspetti artistici, culturali e territoriali", afferma Valeria Rumori, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. "Filming Italy è diventato uno degli appuntamenti più attesi a Los Angeles e nella California del Sud, e le personalità internazionali che vi partecipano dimostrano che il nostro cinema è un importante punto di riferimento nel mondo". (ANSA).