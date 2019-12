Biglietti d'oro, 10 giorni senza mamma film italiano più visto

"10 giorni senza mamma" di Alessandro Genovesi, visto da ... è il film italiano più visto dell'anno con 1 milione 200 mila spettatori. Seguono, per l'Italia "La befana vien di notte" di Michele Soavi e "Amici come prima" di Christian De Sica: a tutti e tre va il Biglietto d'Oro. Nella classifica generale: al top assoluto c'è Il Re Leone con 5 milioni 688 mila spettatori. Seguono Joker e Avengers: Endgame.

I Premi, assegnati dall'Anec per la stagione cinematografica 2018-2019 ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2018 a novembre 2019, saranno consegnati mercoledì 4 dicembre a Sorrento nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.

Ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani sono assegnate le Chiavi d'oro del successo: sul palco attesi Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo, Bianca Usai per "10 giorni senza mamma"; Michele Soavi, Nicola Guaglianone, Paola Cortellesi per "La befana vien di notte"; Christian De Sica, Fausto Brizzi, Massimo Boldi e Francesco Bruni per "Amici come prima". Biglietto d'Oro anche a Walt Disney Italia, Warner Bros Italia e 20th Century Fox Italia, che risultano essere le prime tre distribuzioni in assoluto. (ANSA).