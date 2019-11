Il Traditore 'Capri International feature film'

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - E' 'Il Traditore' di Marco Bellocchio il 'Capri International feature Film': il regista dell'opera candidata dell'Italia all'Oscar 2020 (con quattro nomination agli EFA 2019 nelle principali categorie) sarà premiato nel corso della 24esima edizione di Capri,Hollywood in programma sull'Isola azzurra dal 26 dicembre al 2 gennaio. La serata d'onore per il film sul pentito della mafia Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, potra' rappresentare un'ulteriore tappa della campagna verso la cinquina per il miglior Film straniero dell'anno (elenco finale atteso per il 13 gennaio). Un'attività in piena evoluzione negli Usa dove la coproduzione Italia-Francia-Germania-Brasile (prodotta da Beppe Caschetto con Ibc Movie, Kavac Film e Rai Cinema e distribuita nella Penisola da 01 Distribution) sarà presentata nell'attesa proiezione di sabato 16 novembre al Teatro Cinese di Hollywood, dopo il successo di critica a New York e in vista dell'uscita del 31 gennaio con Sony Pictures Classic.

''Un premio che assegniamo con particolare convinzione ed entusiasmo - annuncia Marina Cicogna, honorary co-chair per l'Istituto Capri nel Mondo - 'Il Traditore' è un grande film che parla al pubblico internazionale, opera di un vero maestro del cinema mondiale sempre ispirato. Un evento artistico che rappresenta l'Italia ai massimi livelli''. 'Il Traditore', presentato all'ultimo Festival di Cannes, sfiderà il 7 dicembre a Berlino, per gli Efa - European Film Awards 2019, i film di Almodovar e Polanski tutti con nomination per miglior film, regia, sceneggiatura e attore protagonista. (ANSA).