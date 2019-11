Incassi, in testa gli Addams e Siani secondo

Halloween e il Ponte di Ognissanti spingono in alto gli incassi del box office in generale e soprattutto quelli di un film a tema come La Famiglia Addams. Il botteghino italiano sfiora i 17 milioni in crescita dell'89% sulla settimana scorsa e del 12.05% rispetto alla stessa settimana di un anno fa. Il film di Greg Tiernan e Conrad Vernon dedicato a Morticia e Gomez va in testa 3 milioni 543 mila euro incassati in 4 giorni. La media è di 6.712 euro su 528 schermi.

Parte bene la "favola" Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani: il guadagno è di 2 milioni 925 mila euro con una media di 5.781 euro su 506 sale.

In calo del 12% e di due posizioni, scende al terzo posto l'Angelina Jolie-Maleficient che incassa 2 milioni 219 mila per un totale di 10 milioni 570 mila. Continua il successo di Joker con ‎Joaquin Phoenix che mette via 2 milioni 209 mila con complessivo record di 27 milioni 36 mila e una media di 5.523 su 400 schermi.