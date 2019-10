Le donne di Hollywood omaggiano Lina Wertmüller

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Le donne di Hollywood rendono omaggio a Lina Wertmüller: il 24 ottobre un esclusivo ricevimento di benvenuto organizzato dal presidente WIF (Women in film) Amy Baer al Beverly Hills Four Seasons darà il via ai festeggiamenti per la regista italiana, 91 anni, che il 27 ottobre riceverà l'Oscar alla carriera e il 28 ottobre la stella sulla Walk ok fame. L'evento è organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo in associazione con Mibact, Siae-Società italiana degli autori ed editori, e la Regione Basilicata, con il sostegno del Consolato Italiano e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Wertmüller è stata la prima donna a ricevere una nomination all'Academy Award come migliore regista.

Nei successivi 40 anni, solo altre 4 sono state nominate per la migliore regia e solo Kathryn Bigelow si è aggiudicata l'Oscar.

"Porgiamo il nostro più sentito ringraziamento a Amy Baer e alla squadra di Women In Film per l'omaggio a Wertmüller" dice Pascal Vicedomini, segretario generale dell'Istituto Capri nel Mondo.