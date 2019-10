Incassi: Joker ancora "re" supera 15 mln

Joker si conferma ancora saldamente in testa alla top ten dei titoli del box office italiano: con un calo solo del 4% rispetto alla scorsa settimana il film con Joaquin Phoenix guadagna altri 6 milioni 47 mila euro raggiungendo un totale di 15 milioni 511 mila euro, con l'altissima media di 7.024 euro su 861 sale. E' il secondo miglior incasso della stagione dopo il Re Leone. Esordisce al secondo posto Gemini Man con Will Smith con 959 mila euro (la media è 2.090 su 459 schermi) mentre al terzo posto regge Il piccolo yeti (Abominable) con 490 mila e un complessivo di 1 milione 386 mila. Tante le altre nuove uscite: al quinto posto la commedia Brave ragazze di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Silvia D'Amico e Serena Rossi, rapinatrici contro il commissario Luca Argentero: l'incasso è di 320 mila euro. Sesto posto per Non succede... ma se succede con Charlize Theron, settimo Hole - L'abisso, ottavo Le verità, decimo A spasso col panda.