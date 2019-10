Festa di Roma, premio speciale a Travolta

ROMA - La quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebrerà John Travolta assegnandogli il Premio Speciale per la sua interpretazione in The Fanatic di Fred Durst prodotto da Oscar Generale p.g.a. L'attore, due volte nominato all'Oscar, vincitore del Golden Globe e del premio Emmy, riceverà il riconoscimento martedì 22 ottobre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica in occasione dell'Incontro Ravvicinato che terrà con il pubblico della Festa.

"Sono felice e onorato di premiare John Travolta per l'interpretazione in The Fanatic - ha detto il Direttore Artistico Antonio Monda - Una performance sorprendente e struggente che riesce a mostrare come a Hollywood i sogni si trasformano spesso in incubi". Nel corso dell'Incontro Ravvicinato, Travolta presenterà The Fanatic, il thriller che lo vede protagonista e che sarà proiettato domenica 27 ottobre alle ore 18 presso il cinema My Cityplex Savoy: nel film è Moose, patito di cinema ossessionato dal suo attore preferito Hunter Dunbar.