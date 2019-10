Tributo a Fellini a grande Museo dell'Academy

Un grande tributo a Federico Fellini, con retrospettiva e mostra sul cineasta per i 100 anni dalla nascita, sarà tra gli eventi d'apertura nel 2020 (si pensa in autunno), insieme a un tributo a Miyazaki e a 'Regeneration: Black Cinema 1900-1970', a Los Angeles, dell'Academy Museum of Motion Pictures. La struttura da 388 milioni di dollari, progettata da Renzo Piano, nasce per essere una 'casa' del cinema mondiale, fra storia e sviluppi più moderni (esperienze immersive comprese). Il tributo al maestro italiano è il primo capitolo di un accordo di partenariato quinquennale fra l'Academy e Luce Cinecittà. "E' una collaborazione fra le istituzioni cinematografiche più consolidate in Italia e negli Usa, per proporre ogni anno un programma di proiezioni e eventi sul cinema italiano" spiega a Roma, annunciando l'accordo, l'amministratrice delegata dell'Academy of motion Pictures, Art and Sciences, Dawn Hudson.