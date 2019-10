Incassi: Pitt re 2 volte con Tarantino e Ad Astra

Se c'è un vincitore assoluto nel box office italiano di questa settimana, è il fascinoso Brad Pitt, che è protagonista sia del film di Quentin Tarantino 'C'era una Volta... a Hollywood' sia dello sci fi di James Gray 'Ad Astra', che occupano rispettivamente la prima e seconda posizione della top ten. Il film di Tarantino - ambientato nel 1969, quando ci fu la strage di Charles Manson in cui fu uccisa fra gli altri Sharon Tate, e in cui recita anche Leonardo DiCaprio - resta saldo al vertice del box office e, nonostante un calo del 53% e tanti film "debuttanti" nella top ten, incassa altri 2 milioni 154mila euro arrivando a superare i 9 milioni complessivi in due settimane. Al secondo posto, invece, Ad Astra esordisce con un incasso di 816mila euro. Terza piazza per Rambo - Last Blood (a 37 anni dal primo capitolo "First Blood") che in 4 giorni mette via 727mila euro.

Seguono un altro debuttante: Yesterday - diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, The Beach e The Millionaire e in cui recita anche Ed Sheeran - quarto con 472mila euro. Quinta Dora e la città perduta con 417mila. Scende dalla seconda alla sesta posizione Il Re Leone che incassa altri 352mila per un totale di oltre 37 milioni in 6 settimane.

Settimo Shaun, vita da pecora - Farmageddon - Il film, che parte con 303mila euro, e ottavo Vivere di Francesca Archibugi, con 248mila euro. Chiudono la classifica Tutta un'altra vita al nono posto e il secondo capitolo di It, dall'omonimo romanzo di Stephen King e sequel del film del 2017, che tocca la cifra totale di 9 milioni 345mila euro in 4 settimane. Il botteghino, con un incasso totale di 6 milioni 646mila euro, segna questa settimana un calo del 28% rispetto a una settimana fa e un lieve aumento dell'1.92% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ecco di seguito la top ten distribuita dal Cinetel, che monitora l'85% circa delle sale italiane:

