Box office Usa, vince Il piccolo yeti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'avventura animata di DreamWorks 'Il piccolo Yeti', ha conquistato il botteghino con una stima di 20,9 milioni di dollari, mentre la storia di Judy Garland interpretata da Renee Zellweger 'Judy' è partita in sordina su 461 schermi ma con un incasso di 3,1 milioni. Il piccolo Yeti è una coproduzione USA-Cina tra Universal DreamWorks e China Pearl Studios, quindi i risultati in Cina saranno fondamentali per il suo successo. A seguire il film numero uno della scorsa settimana, "Downton Abbey", scivolato al secondo posto con 14,5 milioni. Il film poliziesco "Hustlers" è terzo con 11,5 milioni.