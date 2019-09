Festa di Roma, apre il noir Motherless Brooklyn

Il nuovo film di Edward Norton, Motherless Brooklyn - I segreti di una città, sarà il film di apertura della 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. L'ha annunciato il direttore artistico Antonio Monda con Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d'intesa con il direttore generale Francesca Via. Nel cast tra gli altri Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e uscirà nelle sale italiane il 7 novembre.

"Motherless Brooklyn è un magnifico noir, nella tradizione del miglior cinema classico americano, che rende magnificamente il bellissimo romanzo di Jonathan Lethem - ha detto Monda -.

Edward Norton dirige con mano sicura e sguardo lucido una storia eterna di ambizione, corruzione e razzismo". A seguire, il 18 ottobre, Norton sarà al centro del tradizionale Incontro ravvicinato con il pubblico