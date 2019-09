Venezia: Al via la cerimonia di premiazione, Joker in pole

Al via la cerimonia di premiazione del Festival del cinema di Venezia. I rumors raccolti dall'ANSA nel pomeriggio sono nella direzione di un bel bottino italiano: due o forse tre premi.

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco (Italia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a Yonfan per il film animato JI YUAN TAI QI HAO (N. 7 CHERRY LANE) (Hong Kong SAR, Cina)

Dovrebbe salire sul palco Luca Marinelli, protagonista di Martin Eden di Pietro Marcello, cui si da' per sicura la Coppa volpi maschile e poi attesi riconoscimenti, secondo quanto si apprende, anche per La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco.

La giuria presieduta da Lucrecia Martel avrebbe assegnato un premio importante, forse un Leone d'argento, a J'Accuse di Roman Polanski.

Ariane Ascaride, fantastica protagonista di Gloria Mundi di Robert Guediguian dovrebbe essere la Coppa Volpi femminile.

E il Leone d'oro? Le voci convergono su Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix.

E il massimo premio ci sta tutto e apre la strada, come da tradizione, agli Oscar.

Mostra di Venezia, applausi per "Joker"

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a Toby Wallace nel film BABYTEETH di Shannon Murphy (Australia)

LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a YOU WILL DIE AT 20 di Amjad Abu Alala (Sudan, Francia, Egitto, Germania, Norvegia, Qatar)