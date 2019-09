Re Leone ancora al top degli incassi

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Con un incasso nel weekend che supera i 6,3 milioni di euro è ancora Il re Leone, remake fotorealistico del capolavoro Disney il re del box office italiano. Solo secondo, con poco meno di un milione di euro (942.898) Attacco al potere 3, terzo capitolo della saga con Morgan Freeman, che nelle sale Usa è invece primo. Per il resto scivola di una posizione e va al terzo posto Fast & Furious.

Hobbs & Shaw, con 314.384 mila euro (5,8 milioni in 4 settimane). Al quarto posto c'è 5 è il numero perfetto, il film del fumettista Igort con Toni Servillo e Valeria Golino: appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film , che è tratto da una graphic novel dello stesso Igort, ha incassato 228.043 euro in 4 giorni. Altre novità della top ten Cinetel, sono Genitori quasi perfetti di Laura Chiossone in sesta posizione seguita da Blinded by the light- Travolto dalla musica di Gurinder Chadha, e daTeen Spirit. a un passo dal sogno.