Martone, è tempo di affrontare Eduardo

VENEZIA, 30 AGO - Un regista, autore raffinato al cinema e al teatro come Mario Martone affronta per la prima volta Eduardo De Filippo. "Con il Sindaco del Rione Sanità - dice all'ANSA il regista, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia - è arrivata l'occasione giusta di affrontare un autore imprescindibile per me e per tutti i napoletani, un riferimento inevitabile". Così dopo averlo proposto a teatro, con il progetto sociale di Nest, compagnia teatrale di San Giovanni a Teduccio, guidata da Francesco Di Leva, che sul palcoscenico come nel film interpreta il caporione di camorra che deve gestire la pace sociale nel quartiere, si appresta ad affrontarlo nel film su Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, che comincerà a girare a gennaio. Intanto Il Sindaco del Rione Sanità, con Di Leva, Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, applaudito sin dalle prime proiezioni veneziane, uscirà al cinema come film evento solo il 30 settembre e il 1 e 2 ottobre con Nexo Digital.