Box office Usa, regna Attacco al potere 3

Attacco al potere 3 di Ric Roman Waugh, terzo capitolo della saga thriller con Morgan Freeman e Gerald Butler, è al top degli incassi americani del weekend con oltre 21 milioni di dollari, maggiori delle aspettative, secondo i dati previsti dal box office Mojo. In Italia l'uscita del film è imminente, il 28 agosto. Guadagna il secondo posto Good Boys - Quei cattivi ragazzi di Gene Stupnitsky, commedia/avventura su tre adolescenti (uscirà in Italia il 5 settembre per il back to school) che incassa oltre 11 milioni 750 mila dollari arrivando ad un totale americano di 42 milioni in 10 giorni. Terzo posto per la storia sportiva di Overcomer di Alex Kendrick con 8 milioni 200 mila dollari. Il Re Leone è quarto con un totale stellare di oltre 510 milioni di dollari