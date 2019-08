Incassi, Hobbs & Shaw si conferma primo

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Mentre si scaldano i motori per l'uscita il 21 agosto del grande live action Disney del Re Leone nel week end appena passato il box office è stato dominato ancora da Fast & Furious - Hobbs & Shaw che, registrando un calo del 55%, ha incassato altri 908 mila euro per un totale di 4 milioni 173 mila in 15 giorni. In seconda posizione debutta l'adrenalinico Crawl - Intrappolati con 307 mila euro. Sul terzo gradino del podio Spider-Man: Far From Home che guadagna 167 mila e raggiunge gli 11 milioni 460 mila in 6 settimane. Segue Men in Black - International (166 mila euro per un totale di 2 milioni 549 mila). Gli altri esordienti sono The Nest - Il nido 5/o a 146 mila euro e Kin 9/o a 39 mila.

In sesta posizione c'è Toy Story 4 che aggiunge altri 84 mila euro superando i 6 milioni totali.

Il botteghino, con un incasso totale di 2 milioni 288 mila euro, segna questa settimana un calo del 32% rispetto a una settimana fa e del 27.88% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.