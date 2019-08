A Isabelle Huppert il Filming Italy alla carriera

A Isabelle Huppert il premio alla carriera Filming Italy che da quest'anno diventa Filming Italy Best Movie, in partnership con la omonima rivista italiana di cinema. La consegna del riconoscimento all'iconica attrice francese avverrà a Venezia il 1 settembre. Il premio già da cinque anni è parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Oltre al premio alla carriera alla Huppert, il riconoscimento verrà assegnato ai titoli e alle serie tv italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent italiani ed internazionali oltre che all'industry e professional, dell'ultima stagione cinematografica in collaborazione con Duesse Communication. Da quest'anno il Filming Italy Award, è stato inserito tra i premi collaterali ufficiali della Mostra. Premierà il miglior film nella sezione Sconfini.