The Quake, disaster movie scandinavo

I disaster movie non sono affatto monopolio del Usa. A misurarsi con questo genere va forte anche la Scandinavia, almeno se si considera 'The Quake - Il terremoto del secolo' di John Andreas Andersen nelle sale italiane dall'8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

Ispirato al terremoto che ha colpito Oslo nel lontano 1904 e sequel "spirituale" del bellissimo The Wave di Roar Uthaug del 2015, il film è un action thriller che unisce agli annunciati disastri naturali propri al genere, quelli esistenziali dei personaggi. È il caso del protagonista di questo film, il geologo Kristian Elkjord (Kristoffer Joner), un uomo introverso e dalla faccia perennemente triste, la cui vita privata sembra essere appesa a un filo. Motivo di questa sua malinconia? Proprio l'ossessione di un terremoto a venire di cui lui solo sembra essere il testimone. Un'ossessione verso il suo lavoro, quella di quest'uomo, che lo ha già portato a separarsi dalla moglie Idun (Ane Dahl Torp) e a trascurare i due figli: lo studente universitario Sondre (Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Julia (Edith Haagenrud-Sande). Ma ora la sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo rendono sempre più convinto che Oslo è minacciata da un imminente catastrofico terremoto che potrebbe coinvolgere anche la sua famiglia e che ha la potenza di distruggere l'intera città. Per Kristian è ormai solo una corsa contro il tempo per convincere le autorità di Oslo delle sue ragioni, ma è troppo tardi e uno sciame sismico colpisce la città devastandola poco a poco. E in uno dei grattacieli più alti sua figlia è in pericolo. "La mia speranza è che questo film conduca lo spettatore in un viaggio pieno di azione, avvincente sotto il punto di vista emotivo e visivo" dice il regista norvegese. E ancora Andersen:"L'idea di realizzare un film su un terremoto in Norvegia mi sembrava in qualche modo assurda. Ma con il tempo ho capito le basi sulle quali si fonda questa storia: la Norvegia e in effetti la zona sismica più attiva del nord Europa. Nel 1904 ci fu un forte terremoto che colpi la regione di Oslo. Questo tipo di eventi si ripeterà nuovamente. E nessuno puo' dire con esattezza quando"