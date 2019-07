Incassi Usa, Il Re Leone ruggisce al top

Il Re Leone ruggisce al top del box office americano per il secondo weekend consecutivo: gli incassi del fine settimana, stimati da Box Office Mojo, sono di circa 75 milioni 524 mila dollari solo per il mercato domestico. Il nuovo adattamento live-action del film classico Disney, diretto da Jon Favreau a 25 anni di distanza dal primo cult, sfiora con gli incassi globali il miliardo di dollari e sale l'attesa per il pubblico italiano che dovrà aspettare il 21 agosto. Al secondo posto con un'apertura record per lui, C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con il supercast Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie: nel weekend ha esordito con 40 milioni 350 mila dollari (in sala in Italia dal 19 settembre). Terzo posto per Spider Man: Far From Home che aggiunge 12 milioni di dollari al suo incasso che globalmente ha superato il miliardo di dollari.