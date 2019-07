A Venezia serie Sorrentino e Sollima

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Le serie The New Pope di Paolo Sorrentino e Zerozerozero di Stefano Sollima, dal best seller di Roberto Saviano, saranno proiettate in anteprima mondiale come eventi speciali fuori concorso alla 76/a edizione della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre). Al Lido sono in programma due episodi per ciascuna delle due serie targate Sky Studios.