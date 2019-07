Lo Sceicco Bianco a Venezia Classici

Lo sceicco bianco di Federico Fellini, che ebbe la première alla Mostra di Venezia del 1952, presentato in vista del centenario della nascita del regista nel 2020 e un "doppio" Bernardo Bertolucci con La commare secca, esordio del regista alla Mostra del 1962, e Strategia del ragno, presentato alla Mostra del 1970 sono tra i restauri di Venezia Classici che si vedranno al Lido nel corso della 76/ma Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta. La regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio presiederà la Giuria di studenti di cinema che assegnerà i premi Venezia Classici per i rispettivi concorsi, miglior film restaurato e miglior documentario sul cinema. Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale, con crescente successo, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni mondiali.