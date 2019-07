Genitori quasi perfetti per feste figli

(ANSA) ROMA 24 LUG - 'Genitori quasi perfetti', opera seconda di Laura Chiossone, in sala dal 29 agosto con Adler Entertainment, mette in scena con leggerezza l'inferno delle feste di compleanno dei figli, un vero e proprio Vietnam, dove tutto pesa: le compulsive chat genitoriali sull'evento, i lunghi preparativi, la selezione degli animatori, le torte di solidarietà, i costumi dei bambini, gli inevitabili imprevisti e, soprattutto, la dialettica genitoriale durante queste feste che si scatena tra gelosie, vanità e competizione. Tra commedia, farsa e musical, il film segue la storia di Simona (Anna Foglietta), mamma single abbastanza stressata, legata da un amore profondo al suo bambino di otto anni, Filippo (Nicolò Costa). Insicura e inadeguata al suo ruolo, come si sente da sempre, Simona non manca però di organizzare la più bella festa di compleanno per suo figlio. Ma, inevitabilmente, a cerimonia iniziata in una casa perfettamente addobbata, mentre i bambini tra alti e bassi giocano nel salone, i cosiddetti 'grandi' non solo si 'studiano' in cucina, ma si provocano, si giudicano, si vantano e c'è anche chi consuma sesso clandestino nel bagno della casa. In quello stesso bagno dove la giovane animatrice ha appena scoperto di essere incinta dell'uomo che l'ha appena lasciata.

Tra questi genitori troppo apprensivi, troppo alternativi e vegani (è il caso della esilarante coppia composta da Paolo Calabresi e Lucia Mascino), troppo intellettuali o troppo normali si consuma la festa di Filippo che però, dopo un episodio apparentemente futile, declina verso una piccola tragedia.

"Credo che il problema del mio personaggio - dice Anna Foglietta - sia il fatto che le manchi un po' di saggezza per concedersi il lusso di essere imperfetta. È un po' quello che accade oggi, ovvero che la perfezione che ci chiedono ci fa essere infelici".

"Tutti noi siamo fatti di tanti toni diversi e così è per i miei personaggi che sono esseri umani mostruosi e tenerissimi allo stesso tempo" spiega invece la regista al suo secondo lungometraggio dopo 'Tra cinque minuti in scena'.

Ma il dramma, la tragedia di quello che possono essere le feste di compleanno dei bambini sono molto chiari a Paolo Calabresi: "Calcolando una media di 25 bambini per ogni classe, arriviamo a 125 feste l'anno per ogni bambino. Ora visto che io ho quattro figli arriviamo a 500 feste l'anno".

E ancora l'attore su questo film prodotto da Indiana, Rossofilm, Maremosso con Rai Cinema: "In verità ho visto scene molto più brutte di quelle che si vedono nel film alle feste a cui ho partecipato. Mi è capitato di vedere vera disperazione negli occhi dei genitori i quali spesso usano il proprio figlio per la loro affermazione sociale".