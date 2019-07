Delli Colli presidente Cinema per Roma

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Laura Delli Colli è stata nominata Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Lo ha deciso all'unanimità il Collegio dei Soci Fondatori composto da Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecittà - MiBAC.

"Ringrazio il Collegio per una decisione che conferma la fiducia al lavoro di quest'ultimo anno - dice Laura Delli Colli - Poter contare su un Consiglio di Amministrazione che prosegue nel suo impegno e sul lavoro consolidato della Direzione Generale è un segno importante di continuità della Fondazione tutta verso la prossima Festa del Cinema e anche nell'attività che tutto l'anno dà supporto e promozione al cinema nella sua capitale". Giornalista e scrittrice, Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), già membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma dal 2015, aveva ricevuto le deleghe per la guida dell'Ente, come vice Presidente, nel maggio 2018.