The Quake, il disaster movie dell'estate

Quest’estate, direttamente dalla Norvegia, arriva sul grande schermo un nuovo disaster movie. Dopo aver conquistato pubblico e critica internazionali THE QUAKE – IL TERREMOTO DEL SECOLO, (SCHEDA ANSA CINEMA) ispirato al terremoto che ha colpito Oslo nel 1904, sarà nelle sale italiane dall’8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

Sequel “spirituale” di The Wave di Roar Uthaug del 2015, The Quake, diretto da John Andreas Andersen, è un action thriller ricco di emozioni che mette ancora una volta al centro la brutale e mortale forza della natura, riuscendo a combinare gli elementi più adrenalinici dei film di genere con la realtà produttiva cinematografica norvegese, per un mix di tensione ed emozioni.

Una storia di sopravvivenza ricca di azione e di effetti speciali, ma anche un racconto umano fatto di coraggio e altruismo, che pone lo spettatore di fronte ad una serie di domande spaventosamente attuali

Il trailer