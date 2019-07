La scandalosa Mademoiselle di Chan-wook

(ANSA) - ROMA, LUG 14 - Scene lesbo, un po' di violenza e una storia tra Rashomon e il Marchese de Sade, ma anche "un thriller, una storia di truffatori e un dramma punteggiato di colpi di scena sorprendenti e soprattutto una storia d'amore": parola del coreano Park Chan-wook, regista di 'Mademoiselle', già in concorso alla 69/a edizione del festival di Cannes e ora in sala dal 29 agosto con Altre Storie. Siamo in Corea nel 1930, durante la colonizzazione giapponese. Una giovane donna, Sooke (Kim Tae-Ri) è ingaggiata come serva di una ricca giapponese, Hideko (Kim Min-Hee), che vive in un splendido isolamento, essendo reclusa in un immenso maniero sotto lo sguardo tirannico dello zio Kouzuki (Jo Jin-woong) che ha un maestoso Enfer pieno zeppo di preziosi libri pornografici. Ma la giovane e bella serva ha un segreto: sta per aiutare un furfante di mezza tacca (Ha Jung-Woo) pronto a spacciarsi per un conte giapponese per concupire la sua giovane e bella padrona. Fin qui la storia. Ma è solo l'inizio di una complicata trama derivata dal romanzo 'Fingersmith' della scrittrice inglese Sarah Waters, ma trasposta dal 1862 nella Corea degli anni Trenta.

Tutto infatti cambia di minuto in minuto e le alleanze stabilite all'inizio vengono ribaltate. E' vero, il cattivo zio sembra davvero un personaggio sadiano che fa leggere alla nipote racconti erotici davanti a una platea di libertini (come accade ne Le 120 giornate di Sodoma di De Sade). E' che il bel conte sembra sicuro di sé e della sua alleanza con Sooke, ma alla fine, proprio come in Rashomon di Kurosawa, la realtà cambia e tutti i personaggi della scacchiera diventano, di volta in volta, buoni e cattivi. Subiscono trasformazioni impressionanti. "Quando ho letto il romanzo - spiega il regista di Old Boy - mi sono innamorato della scrittura molto dettagliata e vivida dell'autrice. Più di ogni altra cosa - aggiunge - , ho scelto questa storia perché le due donne al centro della storia sembravano così interessanti. Una è una persona con un passato oscuro e l'altra è una persona che vive in un presente disperato, ma entrambe emanano fortissima personalità e fascino".

Centrale nel film la casa dove vive Hikedo: "La casa è uno spazio importante - spiega Park Chan-wook -. Kim Hae-sook dice all'inizio: 'Nemmeno in Giappone puoi trovare una casa che combini stili occidentali e giapponesi. Riflette l'ammirazione del Maestro Kouzuki per il Giappone e l'Inghilterra.' Così quando i personaggi entrano negli alloggi in stile giapponese devono togliersi le scarpe e quando passano per l'ala in stile occidentale devono rimetterle. "La personalità della casa è un elemento importante - ribadisce il regista -. La stanza di Hideko si trova in un'ala in stile occidentale, quindi dorme in un letto e vive la vita di una signora occidentale. Al contrario, la stanza della cameriera accanto, dove vive Sookee, è in stile giapponese, un oshiire, una specie di armadio per riporre lenzuola. Lo spazio più importante in termini di scenografia è la libreria. L'esterno è un'architettura tradizionale giapponese, e all'interno c'è una biblioteca in stile occidentale".