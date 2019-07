Toy Story 4 debutta al top degli incassi

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Toy Story 4, quarto episodio del film d'animazione della Walt Disney, debutta anche in Italia in testa alla classifica Cinetel degli incassi dell'ultimo weekend (27-30 giugno), segnando 1.596.579 euro, per un totale in 5 giorni di programmazione di 2.025.041 euro. Il cartoon movie che ha esordito anche nel Nord America al vertice degli incassi con 57.9 milioni di dollari, spinge dal podio al secondo posto Arrivederci Professore, film che ha riportato in sala la star Johnny Depp, che registra 263.174 euro, 974.708 in due weekend.

Debutta sul terzo gradino del podio, con 235.825 euro, Nureyev, The White Crow, terza regia di Ralph Fiennes con il ballerino Oleg Ivenko che interpreta la grande etoile russa e lo stesso Fiennes. Quarto posto per Aladdin con 173.900 euro, 14.805.135 in sei weekend. Dalla seconda alla quinta posizione scende Pets 2 - Vita da animali, di Chris Renaud che ottiene 172.229 euro (3.116.785). Totale incassi 3.358.857 euro, +15% sullo scorso week end e +67,51 rispetto al 2018.