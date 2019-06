Ciak Calibro 9 con Marco Bocci e Boni

Sono iniziate in Calabria le riprese del film Calibro 9, la nuova pellicola di Toni D'Angelo, regista del film noir "Falchi".

Il film si propone come ideale proseguimento del capolavoro di Fernando Di Leo, "Milano Calibro 9" ed è prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema in co-produzione con Gapbusters (Belgio) e con il contributo del Mibac e della Calabria Film Commission.

Le riprese dureranno nove settimane e si svolgeranno tra Calabria, Milano, Roma e Anversa in Belgio.

Marco Bocci, Ksenia Rappoport, Michele Placido, Alessio Boni e Barbara Bouchet sono i protagonisti di questa storia che si propone di tracciare un ponte ideale tra il celebre racconto di Fernando Di Leo sulla malavita organizzata di fine anni '70 e il contesto criminale della ndrangheta di oggi.

Milano, oggi. Fernando - il figlio di Ugo Piazza - è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l'intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica