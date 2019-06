Bond 25, il set è in Giamaica - VIDEO

Il set di Bond 25 è in Giamaica. Daniel Craig è un Bond che ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica. Diretto da Cary Joji Fukunaga, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek (il premio Oscar per Bohemian Rapsody) sarà al cinema dall'8 aprile 2020.