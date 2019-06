Easy Rider restaurato torna nelle sale

Compie 50 anni 'Easy Rider': 1969-2019, è l'anniversario di un culto che ha attraversato le generazioni. Mezzo secolo fa le moto di Dennis Hopper - anche regista del film - Peter Fonda e Jack Nicholson attraversavano le strade d'America con il loro inno di libertà. Per festeggiare la ricorrenza, il film è stato restaurato in collaborazione da Sony Pictures Entertainment e dalla Cineteca di Bologna, che distribuirà il restauro nelle sale italiane in autunno.

E intanto, per i cinefili che sono domenica 23 giugno a Bologna per la 33/a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, anteprima nazionale del restauro alle 21.45 nello schermo in Piazza Maggiore.