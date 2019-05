Incassi, Pokémon in vetta con 2.4 milioni

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Pokémon - Detective Pikachu debutta balzando in testa alla classifica del box office italiano, che registra tantissime nuove entrate questa settimana, con 2 milioni 394 mila euro e la media di 4605 euro su 520 schermi.

Slitta di una posizione Avengers: Endgame che cala del 66% guadagnando un altro milione 353 mila euro e raggiungendo la spaziale cifra totale di 28 milioni 302 mila euro in 3 settimane. Al terzo e quarto posto altri due esordienti Ted Bundy - Fascino Criminale che incassa 591 mila euro e Pet Sematary con 564 mila. Al quinto c'è Stanlio e Ollio con 451 mila euro per un complessivo di 1 milione 711 mila e Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani con Paola Cortellesi che incassa 246 mila euro (4 milioni 800 mila in 4 settimane). Nella top 10 altre tre novità: Red Joan al 7/o posto, Il grande spirito all'8/o, I figli del fiume giallo al 10/o.