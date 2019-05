Cannes, chiude commedia sull'autismo

Il nuovo film di Olivier Nakache e Eric Toledano, The Specials (titolo originale 'Hors Norms'), con Vincent Cassel e Reda Kateb, chiuderà sabato 25 maggio al Grand Thétre Lumière, durante la serata del Palmarès, la 72/ma edizione del festival di Cannes.

L'ultima proiezione del festival sarà una commedia sociale dei registi di Samba con Cassel e Kateb a guidare un cast di attori non professionisti e giovani adolescenti autistici. La regia mette tutti i personaggi sullo stesso piano, in un film che evoca questioni sociali e contemporanee, dove il mondo collettivo è ancora una volta al centro di tutto: assistenti sociali, volontari, professionisti della salute che si sforzano tutti di prendersi cura degli adolescenti autistici. Il festival comincerà martedì 14 maggio con il film di Jim Jarmusch The Dead Don't Die. Il palmares sarà assegnato il 25 sera da una giuria presieduta dal regista messicano Alejandro González Inárritu.