Matilda De Angelis non sarà la Fata di Pinocchio

Matilda De Angelis lascia Pinocchio di Matteo Garrone. La giovane attrice bolognese che era stata annunciata nel cast per il ruolo della Fata adulta "non potrà prendere parte al film". Lo rende noto la società di produzione, la Archimede dello stesso Garrone che "informa a malincuore che a causa di un cambiamento nel piano di lavorazione di Pinocchio" la De Angelis "contrariamente a quanto annunciato in precedenza, per l'incompatibilità tra le nuove date del set e altri impegni di lavoro internazionali precedentemente fissati dall'attrice".

Tra i suoi impegni la serie americana The Undoing diretta da David E. Kelley di cui è coprotagonista.