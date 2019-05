E' morta l'attrice Alessandra Panaro

E' morta il 1 maggio, nella sua casa di Ginevra, l'attrice Alessandra Panaro (SCHEDA ANSA CINEMA). Avrebbe compiuto 80 anni il 13 dicembre. Lo annunciano all'ANSA fonti vicine alla famiglia.

Nata a Roma, raggiunse la fama con il film Poveri ma belli, firmato nel 1956 da Dino Risi, che la diresse poi anche in Belle ma povere e Poveri milionari. Simbolo di bellezza genuina, della classica ragazza della porta accanto, con Lorella De Luca incarnò la 'fidanzata d'Italia'. De Luca fu sua compagna di lavoro anche in tv, nel 'Musichiere' di Mario Riva.

Panaro fu anche protagonista di Lazzarella (1957) di Carlo Ludovico Bragaglia, ispirato alla canzone di Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia. Nella sua carriera ha lavorato anche con Totò, Alessandro Blasetti e Luchino Visconti.

Ha sposato in prime nozze il banchiere Jean-Pierre Sabet (deceduto nel 1983) e in seconde nozze l'attore Giancarlo Sbragia (morto nel 1994).